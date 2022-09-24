Пальне в Україні 24 вересня здешевшало, хоч і мінімально. Так, бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 49,37 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95+ в середньому становить 50,19 грн/л проти 50,20 днем раніше. Ціни на бензин А-92 коливаються в межах 47,84 грн/л. За день вони впали на 6 копійок.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС становить 53,05 грн/л проти 53,07 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні мінімально зросли і становлять 25,99 грн.

Зараз дивляться

Ціни на бензин А-92 коливаються в таких межах: АМІС (49,49 грн/л), KLO (45,99 грн/л), Рур Груп (47,99 грн), Авіас (48 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,34 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Авіас (53 грн/л).