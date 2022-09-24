Топливо в Украине 24 сентября подешевело, хотя и минимально. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,37 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95+ в среднем составляет 50,19 грн/л по сравнению с 50,20 днем ​​ранее. Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,84 грн/л. За день они упали на 6 копеек.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС составляет 53,05 грн/л против 53,07 грн/л. Средние цены на газ в Украине минимально выросли и составляют 25,99 грн.

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Цены на бензин А-92 колеблются в следующих пределах: АМІС (49,49 грн/л), KLO (45,99 грн/л), Рур Групп (47,99 грн/л), Авиас (48 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,34 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Авиас (53 грн/л).