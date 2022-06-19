Станом на ранок 19 червня українські автозаправні станції повідомляють про значне зниження цін на паливо.

У деяких випадках літр пального знизився у вартості понад 40 копійок, що значно впливає на загальну вартість під час оплати послуги.

Так, найбільше впала ціна на автомобільний газ та бензин марки А-95+. Також знизилася вартість на дизель.

Зараз дивляться

Вартість бензину категорії А-95+ станом на 19 червня знизилася на 43 копійки. Тепер його можна придбати в середньому за 51,56 грн/л.

Водночас ціна на бензин категорії А-95 майже без змін – 50,76 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 не змінилася і в середньому становить 51,50 грн/л.

Станом на 19 червня мінімально подешевшало дизельне паливо – на чотири копійки. Його середня ціна тепер становить 56,58 грн/л.

Ціни на автогаз в Україні знизилися на 45 копійок і тепер ціни в середньому по країні становлять 42,04 грн.

Ціни на АЗС станом на 19 червня

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укрнафта (50 грн/л), Shell (50,99 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур груп).

Джерело: Авто-РІА