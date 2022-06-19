По состоянию на утро 19 июня, украинские автозаправочные станции сообщают о значительном снижении цен на топливо.

В некоторых случаях литр топлива снизился в стоимости более 40 копеек, что оказывает значительное влияние на общую стоимость при оплате услуги.

Так, больше всего упала цена на автомобильный газ и бензин марки А-95+. Также снизилась цена на дизель.

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Стоимость бензина категории А-95+ на 19 июня снизилась на 43 копейки. Теперь его можно купить в среднем за 51,56 грн/л.

В то же время цена на бензин категории А-95 почти без изменений – 50,76 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 не изменилась и составляет в среднем 51,50 грн/л.

По состоянию на 19 июня минимально подешевело дизельное топливо – на четыре копейки. Его средняя цена составляет 56,58 грн/л.

Цены на автогаз в Украине снизились на 45 копеек, и теперь цены в среднем по стране составляют 42,04 грн.

Цены на АЗС по состоянию на 19 июня

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнефть и Авиас (50 грн/л), Укрнефть (50 грн/л), Shell (50,99 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур групп).

Источник: Авто-РІА