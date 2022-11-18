Середні ціни на пальне на українських АЗС у п’ятницю, 18 листопада, змінилися лише на дві марки бензину.

Зокрема, літр популярного А-95 здешевшав у середньому на 14 копійок, і сьогодні його реалізують по 49,5 грн.

Вартість преміального А-95+ знизилася на 9 копійок – до 50,06 грн/л.

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Ціна на А-92 не змінилася – 48,44 грн/л, дизельне пальне здорожчало мінімально (53,9 грн/л).

Автогаз на АЗС пропонують в середньому по 28,51 грн/л.

Мінімальна вартість А-95 у мережах АЗС на сьогодні – 45,7 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Найдешевший дизель реалізовують по 52 грн, найдорожчий – по 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia