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Бензин А-95 подешевел: актуальные цены на топливо в Украине

18 ноября 2022, 09:05
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо на украинских АЗС в пятницу, 18 ноября, изменились только на две марки бензина.

В частности, литр популярного А-95 подешевел в среднем на 14 копеек, и сегодня его реализуют по 49,5 грн.

Стоимость премиального А-95+ снизилась на 9 копеек – до 50,06 грн/л.

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Цена на А-92 не изменилась – 48,44 грн/л, дизельное топливо подорожало минимально (53,9 грн/л).

Автогаз на АЗС предлагают в среднем по 28,51 грн/л.

Ціни на бензин 18 листопада

Ціни на бензин 18 листопада

Фото: AutoRia

Минимальная стоимость А-95 в сетях АЗС на сегодняшний день – 45,7 грн/л, максимальная – 51 грн/л.

Самый дешевый дизель реализуют по 52 грн, самый дорогой – по 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Дизельне пальне Цены на бензин
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