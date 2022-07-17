17 липня бензин категорії А-95 здешевшав на 6 копійок. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,50 грн/л.

Водночас бензин категорії А-92 підскочив у ціні на 36 копійок і в середньому становить 50,20 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 17 липня становить 56,19 грн/л. Дизель здешевшав на 9 копійок. Ціни на автогаз в Україні залишаються стабільними і в середньому по країні становлять 33,43 грн.

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Фото: AutoRia

Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта та Авіас (50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп, Олас (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Олас (32,50 грн/л), БРСМ-Нафта (32,75 грн/л), UPG (32,90 гр/л) OKKO (33 грн/л), Shell та Авіас (33,18 грн/л).