17 июля бензин категории А-95 подешевел на 6 копеек. В среднем его можно купить на АЗС за 50,50 грн/л.

В то же время бензин категории А-92 подскочил в цене на 36 копеек и в среднем составляет 50,20 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 17 июля составляет 56,19 грн/л. Дизель подешевел на 9 копеек. Цены на автогаз в Украине остаются стабильными и в среднем по стране составляют 33,43 грн.

Сейчас смотрят

Фото: AutoRia

Цены на бензин категории А-95 на АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта и Авиас (50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп, Олас (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 55-57 грн/л (Авиас, Укрнефть, Катрал, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС Олас (32,50 грн/л), БРСМ-Нафта (32,75 грн/л), UPG (32,90 гр/л) OKKO (33 грн/л), Shell и Авиас (33) 18 грн/л).