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Бензин А-95+ різко здорожчав: актуальні ціни на пальне в Україні

26 Серпня 2022, 10:44
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-95+ різко здорожчав: актуальні ціни на пальне в Україні
Джерело: Dreamstime

Середні ціни на пальне в Україні станом на 26 серпня дещо змінилися. Зокрема вартість бензину категорії А-95+, який напередодні здешевшав, сьогодні знову зросла на 1,16 грн. Літр цього пального наразі коштує 51,99 грн.

Бензин категорії А-95, навпаки, здешевшав на 3 копійки – до 49,81 грн/л, А-92 злишився на рівні 47,89 грн/л.

Дизельне пальне на АЗС здорожчало лише на 1 копійку (53,39 грн/л).

Зараз дивляться

Автогаз, якого вчора не було на АЗС, сьогодні пропонують по 26,85 грн за літр.

Ціни на бензин 26 серпня

Ціни на бензин 26 серпня

Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас, UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас, UPG (49 грн/л).

Дизель можна придбати за 59,59-56,99 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Ціни на бензин
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