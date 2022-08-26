Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 26 августа несколько изменились. В частности, стоимость бензина категории А-95+, который накануне подешевел, сегодня снова выросла на 1,16 грн. Литр этого топлива стоит 51,99 грн.

Бензин категории А-95, наоборот, подешевел на 3 копейки – до 49,81 грн/л, А-92 остался на уровне 47,89 грн/л.

Дизельное топливо на АЗС подорожало всего на 1 копейку (53,39 грн/л).

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Автогаз, которого вчера не было на АЗС, сегодня предлагают по 26,85 грн за литр.

Самую низкую цену на А-95 предлагает АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнефть, Авиас, UPG (49 грн/л).

Дизель можно приобрести за 59,59-56,99 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авиас, Укрнефть, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).

Источник: AutoRia