У середу, 21 вересня, дещо змінилися ціни на пальне в Україні у бік зниження лише на бензин A-95+ та дизель.

Сьогодні літр А-95+ на АЗС коштує в середньому 50,25 грн, тобто на 7 копійок дешевше, ніж учора.

Вартість А-95 не змінилася, його пропонують по 49,4 грн/л, бензин А-92 – по 47,8 грн (теж без змін).

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Дизельне пальне за добу скинуло лише 1 копійку від учорашньої ціни і сьогодні коштує 53,11 грн/л.

Середня ціна автогазу також стабільна – 25,94 грн.

Найдешевший А-95 на АЗС пропонують по 45,2 грн/л, а найдорожчий коштує 51 грн/л.

Мінімальна вартість дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальна – 57 грн/л.

Джерело: AutoRia