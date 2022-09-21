В среду, 21 сентября, несколько изменились цены на топливо в Украине в сторону снижения только на бензин A-95+ и дизель.

Сегодня литр А-95+ на АЗС стоит в среднем 50,25 грн, то есть на 7 копеек дешевле, чем вчера.

Стоимость А-95 не изменилась, его предлагают по 49,4 грн/л, бензин А-92 – по 47,8 грн (тоже без изменений).

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Дизельное топливо за сутки сбросило всего 1 копейку от вчерашней цены и сегодня стоит 53,11 грн/л.

Средняя цена автогаза также стабильна – 25,94 грн.

Самый дешевый А-95 на АЗС предлагают по 45,2 грн/л, а самый дорогой стоит 51 грн/л.

Минимальная стоимость дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальная – 57 грн/л.

Источник: AutoRia