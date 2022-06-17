Середня вартість бензину на АЗС в Україні станом на 17 червня майже не змінилася. Однак пальне категорії А-95 мінімально здорожчало. Тепер його можна придбати в середньому за 50,29 грн/л.
Водночас вартість бензину категорії А-92 не змінилася і в середньому становить 51,50 грн/л.
Станом на 17 червня мінімально здешевшало дизельне пальне. Його середня ціна впала і тепер становить 56,59 грн/л.
Ціни на автогаз в Україні в середньому коливаються в межах 40-46 грн/л.
Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авиас (50 грн/л).
Ціни на бензин категорії А-92:
- Авіас (49 грн/л);
- Катрал (57 грн/л);
- Укргазвидобування (51 грн/л).
Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR, UPG, Рур груп) до 58-63 грн/л (Укргазвидобування, Маркет, Катрал).