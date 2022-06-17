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Бензин А-95 минимально подорожал, дизель подешевел: цены на топливо в Украине

17 июня 2022, 13:09
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
АЗС
Источник: Depositphotos

Средняя стоимость бензина на АЗС в Украине на 17 июня почти не изменилась. Однако топливо категории А-95 минимально подорожало. Теперь его можно купить в среднем за 50,29 грн/л.

В то же время стоимость бензина категории А-92 не изменилась и в среднем составляет 51,50 грн/л.

По состоянию на 17 июня минимально подешевело дизельное топливо. Его средняя цена упала и теперь составляет 56,59 грн/л.

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Цены на автогаз в Украине в среднем колеблются в пределах 40–46 грн/л.

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л).

Цены на бензин категории А-92:

  • Авиас (49 грн/л);
  • Катрал (57 грн/л);
  • Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR, UPG, Рур групп) до 58-63 грн/л (Укргаздобыча, Маркет, Катрал).

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Теги
Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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