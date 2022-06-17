Средняя стоимость бензина на АЗС в Украине на 17 июня почти не изменилась. Однако топливо категории А-95 минимально подорожало. Теперь его можно купить в среднем за 50,29 грн/л.

В то же время стоимость бензина категории А-92 не изменилась и в среднем составляет 51,50 грн/л.

По состоянию на 17 июня минимально подешевело дизельное топливо. Его средняя цена упала и теперь составляет 56,59 грн/л.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л).

Цены на бензин категории А-92:

Авиас (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR, UPG, Рур групп) до 58-63 грн/л (Укргаздобыча, Маркет, Катрал).