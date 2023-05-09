Середні ціни на АЗС в Україні у вівторок, 9 травня, дещо змінилися лише на деякі види пального.

Зокрема, популярний бензин марки А-95 здорожчав на 5 копійок – до 46,38 грн/л, а літр A-92, навпаки, здешевшав на 3 копійки, і сьогодні його реалізують по 44,35 грн.

Вартість преміального A-95+ не змінилася. Це пальне, як і напередодні, коштує 48,39 грн/л.

Ціни на дизельне пальне й автогаз також зберігають стабільність – 45,52 грн і 21,71 грн/л відповідно.

Ціни на пальне в мережах автозаправок:

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що наразі немає тенденції до подорожчання пального, навпаки у травні можна очікувати на зниження цін на АЗС на одну-дві гривні.

Джерело: AutoRia