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Бензин А-95 дещо подорожчав: скільки коштує пальне в Україні 9 травня

9 Травня 2023, 09:24
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-95 дещо подорожчав: скільки коштує пальне в Україні 9 травня

Середні ціни на АЗС в Україні у вівторок, 9 травня, дещо змінилися лише на деякі види пального.

Зокрема, популярний бензин марки А-95 здорожчав на 5 копійок – до 46,38 грн/л, а літр A-92, навпаки, здешевшав на 3 копійки, і сьогодні його реалізують по 44,35 грн.

Вартість преміального A-95+ не змінилася. Це пальне, як і напередодні, коштує 48,39 грн/л.

Ціни на дизельне пальне й автогаз також зберігають стабільність – 45,52 грн і 21,71 грн/л відповідно.

Ціни на пальне в мережах автозаправок:

Ціни на бензин 9 травня

Ціни на бензин 9 травня

Фото: AutoRia

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що наразі немає тенденції до подорожчання пального, навпаки у травні можна очікувати на зниження цін на АЗС на одну-дві гривні.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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