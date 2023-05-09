Средние цены на АЗС в Украине во вторник, 9 мая, несколько изменились лишь на некоторые виды топлива.

В частности, популярный бензин марки А-95 подорожал на 5 копеек — до 46,38 грн/л, а литр A-92, наоборот, подешевел на 3 копейки, и сегодня его реализуют по 44,35 грн.

Стоимость премиального A-95+ не изменилась. Это топливо, как и накануне, стоит 48,39 грн/л.

Цены на дизельное топливо и автогаз также сохраняют стабильность — 45,52 грн и 21,71 грн/л соответственно.

Цены на топливо в сетях автозаправок:

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что пока нет тенденции к подорожанию топлива, наоборот в мае можно ожидать снижения цен на АЗС на одну-две гривны.

Источник: AutoRia