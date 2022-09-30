Середні ціні на пальне в Україні станом на ранок 30 вересня майже не змінилися. Бензин категорії А-92, який напередодні трохи здорожчав, сьогодні знову здешевшав на 5 копійок.

У п’ятницю його пропонують на АЗС по 47,8 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 і А-95+ стабільна – 49,36 грн/л і 50,14 грн/л відповідно.

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Дизельне пальне додало в ціні лише копійку. На автозаправках його пропонують в середньому по 53,05 грн/л.

На на копійку також зросла вартість автогазу – 26,2 грн/л.

Найдешевший бензин А-95 в мережах АЗС пропонують по45,2 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Літр дизеля коштує щонайменше 49,59 грн, максимум – майже 57 грн.

Джерело: AutoRia