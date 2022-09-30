Средние цены на топливо в Украине по состоянию на утро 30 сентября почти не изменились. Бензин категории А-92, который накануне немного подорожал, сегодня снова подешевел на 5 копеек.

В пятницу его предлагают на АЗС по 47,8 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-95+ стабильна – 49,36 грн/л и 50,14 грн/л соответственно.

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Дизельное топливо прибавило в цене только копейку. На автозаправках его предлагают в среднем по 53,05 грн./л.

На копейку также возросла стоимость автогаза – 26,2 грн/л.

Самый дешевый бензин А-95 в сетях АЗС предлагают по 45,2 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Литр дизеля стоит не менее 49,59 грн, максимум – почти 57 грн.

Источник: AutoRia