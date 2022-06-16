Середня вартість бензину на АЗС в Україні станом на 16 червня дещо змінилася. Так, пальне категорії А-95 мінімально здешевшало. Тепер його можна придбати в середньому за 50,27 грн/л.

Водночас бензин категорії А-92 здорожчав майже на 2 грн і тепер його вартість в середньому становить 51,50 грн/л.

Станом на 16 червня мінімально здешевшало дизельне пальне. Середня ціна впала на 2 копійки і тепер становить 56,60 грн/л.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авиас (50 грн/л).

Ціни на бензин категорії А-92:

Авіас (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR) до 58-63 грн/л (Укргазвидобування, Маркет, Катрал).