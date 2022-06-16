Средняя стоимость бензина на АЗС в Украине на 16 июня немного изменилась. Так, топливо категории А-95 минимально подешевело. Теперь его можно купить в среднем за 50,27 грн/л.

В то же время бензин категории А-92 подорожал почти на 2 грн и теперь его стоимость в среднем составляет 51,50 грн/л.

По состоянию на 16 июня минимально подешевело дизельное топливо. Средняя цена упала на 2 копейки и теперь составляет 56,60 грн/л.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л).

Цены на бензин категории А-92:

Авиас (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR) до 58-63 грн/л (Укргаздобыча, Маркет, Катрал).