Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Бензин А-92 здешевшав на 30 копійок: актуальні ціни на пальне в Україні

3 Серпня 2022, 11:48
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-92 здешевшав на 30 копійок: актуальні ціни на пальне в Україні
Джерело: Unsplash

Ціни на пальне України 3 серпня майже не змінилися. Середня вартість бензину А-95 на автозаправках на сьогодні – 50,15 грн/л. Тобто пальне цієї марки за добу здорожчало на 10 копійок.

А бензин А-92 здешевшав на 31 копійку – до 49,11 грн/л.

Дизельне пальне на українських АЗС можна придбати на 7 копійок дешевше, ніж учора – за 54,70 грн/л.

Зараз дивляться
Ціни на пальне в Україні

Фото: AutoRia

Найнижчі ціни на бензин А-95 пропонують на таких АЗС:

  • Укрнафта та Авіас (49 грн/л);
  • Укр-Петроль (49,50 грн/л);
  • Олас (49,79 грн/л).

Цііни на А-92 стартують від 48 грн/л (Авіас, ZOG).

Дизель можна придбати за мінімальною ціною 53 грн/л на автозаправках Авіас та Укрнафта.

Читайте також:
АвтоВ Україні здешевшали уживані авто: що буде далі з цінами

Джерело: AutoRia

Теги
АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь