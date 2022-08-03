Ціни на пальне України 3 серпня майже не змінилися. Середня вартість бензину А-95 на автозаправках на сьогодні – 50,15 грн/л. Тобто пальне цієї марки за добу здорожчало на 10 копійок.

А бензин А-92 здешевшав на 31 копійку – до 49,11 грн/л.

Дизельне пальне на українських АЗС можна придбати на 7 копійок дешевше, ніж учора – за 54,70 грн/л.

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Найнижчі ціни на бензин А-95 пропонують на таких АЗС:

Укрнафта та Авіас (49 грн/л);

Укр-Петроль (49,50 грн/л);

Олас (49,79 грн/л).

Цііни на А-92 стартують від 48 грн/л (Авіас, ZOG).

Дизель можна придбати за мінімальною ціною 53 грн/л на автозаправках Авіас та Укрнафта.

Джерело: AutoRia