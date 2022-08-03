Цены на топливо Украины 3 августа почти не изменились. Средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках сегодня – 50,15 грн/л. То есть горючее этой марки за сутки подорожало на 10 копеек.

А бензин А-92 подешевел на 31 копейку – до 49,11 грн/л.

Дизельное топливо на украинских АЗС можно приобрести на 7 копеек дешевле, чем вчера – за 54,70 грн/л.

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Самые низкие цены на бензин А-95 предлагают на следующих АЗС:

Укрнефть и Авиас (49 грн/л);

Укр-Петроль (49,50 грн/л);

Олас (49,79 грн/л).

Цены на А-92 стартуют от 48 грн/л (Авиас, ZOG).

Дизель можно купить по минимальной цене 53 грн/л на автозаправках Авиас и Укрнафта.

Источник: AutoRia