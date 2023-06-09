У п’ятницю, 9 червня, на АЗС різко знизилася середня ціна на бензин марки А-92 – мінус 88 копійок. Сьогодні це пальне реалізують по 42,45 грн/л.

Водночас преміальний А-95+ та популярний А-95 здорожчали на 1 копійку –до 47,56 грн/л і 44,81 грн/л відповідно.

Вартість дизельного пального не змінилася, воно, як і напередодні, коштує 43,26 грн/л.

Середня ціна автогазу, яка тривалий час зберігала стабільність, зросла на 2 копійки – до 21,86 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Фото: AutoRia

Джерело: AutoRia