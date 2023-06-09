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Бензин А-92 різко здешевшав: скільки коштує пальне на АЗС 9 червня

9 Червня 2023, 09:25
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Джерело: Pixabay

У п’ятницю, 9 червня, на АЗС різко знизилася середня ціна на бензин марки А-92 – мінус 88 копійок. Сьогодні це пальне реалізують по 42,45 грн/л.

Водночас преміальний А-95+ та популярний А-95 здорожчали на 1 копійку –до 47,56 грн/л і 44,81 грн/л відповідно.

Вартість дизельного пального не змінилася, воно, як і напередодні, коштує 43,26 грн/л.

Середня ціна автогазу, яка тривалий час зберігала стабільність, зросла на 2 копійки – до 21,86 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 9 червня

Ціни на бензин 9 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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