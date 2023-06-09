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Бензин А-92 резко подешевел: сколько стоит топливо на АЗС 9 июня

9 июня 2023, 09:25
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Источник: Pixabay

В пятницу, 9 июня, на АЗС резко снизилась средняя цена на бензин марки А-92 — минус 88 копеек. Сегодня это топливо реализуют по 42,45 грн/л.

В то же время премиальный А-95+ и популярный А-95 подорожали на 1 копейку — до 47,56 грн/л и 44,81 грн/л соответственно.

Стоимость дизельного топлива не изменилась, оно, как и накануне, стоит 43,26 грн/л.

Средняя цена автогаза, которая длительное время сохраняла стабильность, выросла на 2 копейки — до 21,86 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 9 червня

Ціни на бензин 9 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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