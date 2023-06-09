В пятницу, 9 июня, на АЗС резко снизилась средняя цена на бензин марки А-92 — минус 88 копеек. Сегодня это топливо реализуют по 42,45 грн/л.

В то же время премиальный А-95+ и популярный А-95 подорожали на 1 копейку — до 47,56 грн/л и 44,81 грн/л соответственно.

Стоимость дизельного топлива не изменилась, оно, как и накануне, стоит 43,26 грн/л.

Средняя цена автогаза, которая длительное время сохраняла стабильность, выросла на 2 копейки — до 21,86 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Источник: AutoRia