Середні ціни на автозаправках в Україні у п’ятницю, 18 серпня, зросли ще на декілька копійок.

Найбільше здорожчав бензин марки А-92, який додав 28 копійок і тепер коштує в середньому 49,54 грн за літр.

Вартість преміального А-95+ змінилася на 10 копійок – 54,39 грн/л.

Ціна популярного А-95 зросла в середньому на 13 копійок – до 52,28 грн за літр.

На 14 копійок здорожчало дизельне пальне, його пропонують на автозаправках по 51,78 грн/л.

Лише автогаз зберігає цінову стабільність (23,63 грн/л), додавши лише копійку до вчорашньої середньої вартості.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

За прогнозами експертів, до кінця серпня пальне може здорожчати ще на 2-3 грн, бензин А-95 – до 57-58 грн за літр, а дизель – до 55-56 грн.

Джерело: AutoRia