Средние цены на автозаправках в Украине в пятницу, 18 августа, выросли еще на несколько копеек.

Больше всего подорожал бензин марки А-92, который прибавил 28 копеек и теперь стоит в среднем 49,54 грн за литр.

Стоимость премиального А-95+ изменилась на 10 копеек — 54,39 грн/л.

Цена популярного А-95 выросла в среднем на 13 копеек — до 52,28 грн за литр.

На 14 копеек подорожало дизельное топливо, его предлагают на автозаправках по 51,78 грн/л.

Только автогаз сохраняет ценовую стабильность (23,63 грн/л), добавив лишь копейку к вчерашней средней стоимости.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

По прогнозам экспертов, до конца августа топливо может подорожать еще на 2-3 грн, бензин А-95 — до 57-58 грн за литр, а дизель — до 55-56 грн.

Источник: AutoRia