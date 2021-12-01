Автомобілі Geely повертаються в Україну

Українські автолюбителі отримали приємний сюрприз: популярний бренд Geely знову буде офіційно представлений на нашому ринку в 2022 році.

Сьогодні корпорація УкрАВТО підписала угоду про дистрибуцію та сервісну підтримку автомобілів Geely на території України. Спільно з новим партнером, GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION, УкрАВТО сформує велику дилерську мережу і забезпечить гарантійне і післягарантійне обслуговування автомобілів по всій країні.

У повідомленні на сайті компанії уточнюється, що контракт передбачає також обладнання складів запасних частин і постійне навчання профільного персоналу.

– Ми бачимо суттєвий потенціал зростання українського ринку нових автомобілів – особливо в сегменті SUV. Ми повністю покладаємося на експертизу і репутацію УкрАВТО, в активі якої успішний багаторічний досвід співпраці з провідними світовими автовиробниками, – зазначив генеральний директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун.

Geely Auto – дочірня компанія Geely Holding Group, глобальної автомобільної групи, діяльність якої охоплює весь ланцюжок створення вартості в автомобілебудуванні, від досліджень, розробок і проектування до виробництва, продажів і обслуговування. Geely Holding володіє акціями багатьох відомих міжнародних автобрендів, включаючи Volvo, Lotus і Daimler AG.

Корпорація УкрАВТО – найбільший оператор ринку нових автомобілів, сервісних послуг, а також продажу запасних частин в Україні з багаторічним досвідом роботи і реальними можливостями розгортання масштабних мереж збуту для міжнародних автовиробників.

За словами заступника голови правління УкрАВТО Вахтанга Васадзе, компанія постійно працює над розширенням партнерства з міжнародними автобрендами і прагне пропонувати все нові альтернативи клієнтам, зацікавленим в автомобільних інноваціях і досвіді мобільності.

УкрАВТО – найбільший в Україні виробник автомобілів, а також оператор ринку нових автомобілів і постачальник послуг з обслуговування та ремонту автомобілів.

До складу Корпорації входить Запорізький Автомобілебудівний Завод, єдине в Україні підприємство, що володіє повним циклом виробництва.

Також УкрАВТО належить широка дилерська мережа, яка постійно розвивається, і на даний момент налічує більше 50 сучасних автосервісних центрів, де представлені автомобілі таких всесвітньо відомих брендів, як Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а також автобуси ZAZ і мотоцикли Ducati.

Geely Holding керує кількома провідними брендами, включаючи Geely Auto, Volvo, Lynk & Co, Lotus, Polestar, Proton Cars, Lotus, Geometry і London Taxi, управляє більш ніж 40 виробничими і складальними заводами, 8 центрами досліджень і розробок і 8 центрами дизайну по всій Північній Америці, Європі, Китаї та Південно-Східній Азії. За підтримки Geely Holding бренди, що знаходяться по всьому світу.