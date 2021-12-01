Автомобили Geely возвращаются в Украину

Украинские автолюбители получили приятный сюрприз: популярный бренд Geely снова будет официально представлен на нашем рынке в 2022 году.

Сегодня корпорация УкрАВТО подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины. Совместно с новым партнером, GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION, УкрАВТО сформирует обширную дилерскую сеть и обеспечит гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей по всей стране.

В сообщении на сайте компании уточняется, что контракт предусматривает также оборудование складов запасных частей и постоянное обучение профильного персонала.

— Мы видим существенный потенциал роста украинского рынка новых автомобилей — особенно в сегменте SUV. Мы полностью полагаемся на экспертизу и репутацию УкрАВТО, в активе которой успешный многолетний опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями, — отметил генеральный директор Geely Automobile International Corporation Майкл Сун.

Geely Auto — дочерняя компания Geely Holding Group, глобальной автомобильной группы, деятельность которой охватывает всю цепочку создания стоимости в автомобилестроении, от исследований, разработок и проектирования до производства, продаж и обслуживания. Geely Holding владеет акциями многих известных международных автобрендов, включая Volvo, Lotus и Daimler AG.

Корпорация УкрАВТО — крупнейший оператор рынка новых автомобилей, сервисных услуг, а также продажи запасных частей в Украине с многолетним опытом работы и реальными возможностями разворачивании масштабных сетей сбыта для международных автопроизводителей.

По словам заместителя председателя правления УкрАВТО Вахтанга Васадзе, компания постоянно работает над расширением партнерства с международными автобрендами и стремится предлагать все новые альтернативы клиентам, заинтересованным в автомобильных инновациях и опыте мобильности.

УкрАВТО – крупнейший в Украине производитель автомобилей, а также оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей.

В состав Корпорации входит Запорожский Автомобилестроительный Завод, единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства.

Также УкрАВТО принадлежит широкая дилерская сеть, которая постоянно развивается, и на данный момент насчитывает более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.

Geely Holding управляет несколькими ведущими брендами, включая Geely Auto, Volvo, Lynk & Co, Lotus, Polestar, Proton Cars, Lotus, Geometry и London Taxi, управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна по всей Северной Америке, Европе, Китае и Юго-Восточной Азии. При поддержке Geely Holding бренды, находящиеся по всему миру.