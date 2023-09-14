Середні ціни на усі види пального в Україні у четвер, 14 вересня, знову різко зросли.

Найбільше здорожчав автогаз, який додав 49 копійок і сьогодні коштує на АЗС в середньому 24,99 грн/л.

Вартість преміального бензину марки А-95+ та популярного А-95 підвищилася на 34 копійки – до 55,5 грн/л та 53,255 грн/л відповідно.

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Найменше змінилася ціна бензину марки А-92, який здорожчав на 5 копійок – до 51,14 грн/л.

Дизельне пальне в середньому можна придбати за ціною 53,09 грн/л (плюс 32 копійки).

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

За прогнозами експертів, у вересні пальне в Україні може здорожчати на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia