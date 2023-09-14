Средние цены на все виды топлива в Украине в четверг, 14 сентября, снова резко выросли.

Больше всего подорожал автогаз, который прибавил 49 копеек и сегодня стоит на АЗС в среднем 24,99 грн/л.

Стоимость премиального бензина марки А-95+ и популярного А-95 повысилась на 34 копейки — до 55,5 грн/л и 53,255 грн/л соответственно.

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Меньше всего изменилась цена бензина марки А-92, который подорожал на 5 копеек — до 51,14 грн/л.

Дизельное топливо в среднем можно приобрести по цене 53,09 грн/л (плюс 32 копейки).

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

По прогнозам экспертов, в сентябре топливо в Украине может подорожать на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia