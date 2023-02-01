У середу, 1 лютого, середні ціни на пальне в Україні дещо знизилися, стабільна лише вартість преміального бензину марки A-95+. Сьогодні його реалізують по 50,46 грн/л.

Популярний A-95 здешевшав на 2 копійки – до 48,63 грн/л, бензин А-92 скинув 4 копійки (47,37 грн/л).

Літр дизельного пального здешевшав в середньому на 6 копійок (52,45 грн/л).

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Вартість автогазу знизилася на 17 копійок – до 26,52 грн/л.

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 52 грн за літр. Тобто максимальна вартість від учора зросла на 2 грн.

Вартість дизельного пального варіюється від 49,9 грн до 58 грн за літр.

Автогаз реалізують щонайменше по 24,45 грн/л, максимальна ціна – 30,48 грн за літр.

Джерело: AutoRia