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Автогаз здешевшав найбільше: скільки коштує пальне на АЗС 1 лютого

1 Лютого 2023, 11:31
Валентина Летяк редакторка стрічки
Автогаз
Джерело: Dreamstime

У середу, 1 лютого, середні ціни на пальне в Україні дещо знизилися, стабільна лише вартість преміального бензину марки A-95+. Сьогодні його реалізують по 50,46 грн/л.

Популярний A-95 здешевшав на 2 копійки – до 48,63 грн/л, бензин А-92 скинув 4 копійки (47,37 грн/л).

Літр дизельного пального здешевшав в середньому на 6 копійок (52,45 грн/л).

Зараз дивляться

Вартість автогазу знизилася на 17 копійок – до 26,52 грн/л.

Ціни на бензин 1 лютого

Ціни на бензин 1 лютого

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 52 грн за літр. Тобто максимальна вартість від учора зросла на 2 грн.

Вартість дизельного пального варіюється від 49,9 грн до 58 грн за літр.

Автогаз реалізують щонайменше по 24,45 грн/л, максимальна ціна – 30,48 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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