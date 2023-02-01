В среду, 1 февраля, средние цены на топливо в Украине несколько снизились, стабильна только стоимость премиального бензина марки A-95+. Сегодня его реализуют по 50,46 грн/л.
Популярный A-95 подешевел на 2 копейки — до 48,63 грн/л, бензин А-92 сбросил 4 копейки (47,37 грн/л).
Литр дизельного топлива подешевел в среднем на 6 копеек (52,45 грн/л).
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Стоимость автогаза снизилась на 17 копеек — до 26,52 грн/л.
В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 46 грн до 52 грн за литр. То есть максимальная стоимость со вчерашнего дня выросла на 2 грн.
Стоимость дизельного топлива варьирует от 49,9 грн до 58 грн за литр.
Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимальная цена — 30,48 грн за литр.
Источник: AutoRia
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