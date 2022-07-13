Ціни на пальне на українських АЗС 13 липня змінилися. Так, бензин категорії А-95 мінімально здорожчав. В середньому його можна придбати за 50,63 грн/л.
Бензин категорії А-92 також здорожчав на 61 копійку – до 50,11 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,33 грн/л. Дизель здешевшав мінімально – на 7 копійок.
Автогаз на українських АЗС також здешевшав – на 50 копійок. В середньому його можна придбати за 36,40 грн.
Фото: AutoRia
Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта та Авіас (50 грн/л);
- Укр-Петроль (50,50 грн/л);
- Shell (50,99 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур груп, Олас (51 грн/л).
Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).
Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG (35 грн/л), Олас (35,50 грн/л), Катрал (35,77 грн/л), Автотранс (35,97 грн/л), OKKO (35,99 грн/л) і WOG (35,97 грн/л).