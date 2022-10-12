Середні ціни на пальне в Україні в середу, 12 жовтня, змінилися, але несуттєво. Деякі марки бензину трохи здешевшали, а автогаз здорожчав.

Зокрема, вартість літра бензину А-95+ становить 50,03 грн/л, що на копійку менше, ніж напередодні.

Популярний А-95 на АЗС пропонують в середньому по 49,25 грн/л, як і вчора.

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Бензин А-92 коштує на 4 копійки дешевше – 46,99 грн/л.

Ціна на автогаз зросла на 7 копійок – до 26,49 грн/л.

В мережах АЗС ціни на бензин А-95 варіюються в діапазоні 46,2-51 грн/л.

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,59 грн/л, максимум – по 56,99 грн/л.

Ціни на автогаз на заправках коливаються від 24,5 до 28 грн за літр.

Джерело: AutoRia