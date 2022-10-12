Средние цены на топливо в Украине в среду, 12 октября, изменились, но незначительно. Некоторые марки бензина немного подешевели, а автогаз подорожал.
В частности, стоимость литра бензина А-95+ составляет 50,03 грн/л, что на копейку меньше, чем накануне.
Популярный А-95 на АЗС предлагают в среднем по 49,25 грн/л, как и вчера.
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Бензин А-92 стоит на 4 копейки дешевле – 46,99 грн/л.
Цена на автогаз выросла на 7 копеек – до 26,49 грн/л.
В сетях АЗС цены на бензин А-95 варьируются в диапазоне 46,2–51 грн/л.
Дизельное топливо предлагают не менее чем по 49,59 грн/л, максимум – по 56,99 грн/л.
Цены на автогаз на заправках колеблются от 24,5 до 28 грн за литр.
Источник: AutoRia