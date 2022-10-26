У середу, 26 жовтня, вартість дизельного пального та автогазу дещо змінилася, середні ціни на бензин стабільні вже протягом кількох днів.

Вартість автогазу зросла ще на 7 копійок – до 28,09 грн за літр.

Дизельне пальне здорожчало до 53,65 грн/л, тобто за день на 3 копійки.

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Середня ціна А-95+ на сьогодні 50,04 грн/л, А-95 – 49,35 грн/л.

Літр А-92 реалізують по 47,87 грн за літр, тобто на 1 копійку більше, ніж учора.

На АЗС ціна на бензин А-95 коливається у діапазоні 46,2-51 грн/л.

Вартість літра дизеля стартує з 51,13 грн/л, максимальна ціна – 57 грн/л.

Ціни на автогаз стартують з позначки 26,04 грн, максимум – 29 грн за літр.

Джерело: AutoRia