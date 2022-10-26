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Автогаз и дизель подорожали минимально: цены на топливо в Украине 26 октября

26 октября 2022, 10:55
Валентина Летяк редактор ленты
Автогаз и дизель подорожали минимально: цены на топливо в Украине 26 октября
Источник: Depositphotos

В среду, 26 октября, стоимость дизельного топлива и автогаза несколько изменилась, средние цены на бензин стабильны уже в течение нескольких дней.

Стоимость автогаза выросла еще на 7 копеек – до 28,09 грн за литр.

Дизельное топливо подорожало до 53,65 грн/л, то есть за день на 3 копейки.

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Средняя цена А-95+ на сегодняшний день 50,04 грн/л, А-95 – 49,35 грн/л.

Литр А-92 реализуют по 47,87 грн за литр, то есть на 1 копейку больше, чем вчера.

Ціни на бензин 26 жовтня

Ціни на бензин 26 жовтня

Фото: AutoRia

На АЗС цена на бензин А-95 колеблется в диапазоне 46,2-51 грн/л.

Стоимость литра дизеля стартует с 51,13 грн/л, максимальная цена – 57 грн/л.

Цены на автогаз стартуют с отметки 26,04 грн, максимум – 29 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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