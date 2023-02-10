Середні ціни на пальне на українських АЗС 10 лютого трохи впали. Найбільше здешевшав автогаз – на 22 коп. Наразі він коштує 25,45 грн.
Преміальний бензин А-95+ на автозаправках у середньому коштує 49,63 грн за літр; бензин А-95 – 47,92 грн за літр; бензин А-92 у середньому продається за 46,78 грн за літр.
Дизельне пальне поки що залишається без змін – у середньому 51,54 грн за літр.
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Скільки коштує пальне в Україні?
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Джерело: AutoRia