Середні ціни на пальне в Україні станом на суботу, 4 лютого, змінилися мінімально. Найбільших змін зазнала лише вартість автогазу, який за день здешевшав на 19 копійок – до 26,3 грн за літр.

Преміальний бензин марки А-95+ додав 1 копійку до ціни, сьогодні його реалізують на АЗС у середньому по 50,46 грн/л.

А-95 навпаки – здешевшав на 1 копійку (48,62 грн/л), а бензин марки А-92 – на 2 копійки – до 47,31 грн/л.

Зараз дивляться Вартість дизельного пального не змінилася – його реалізують у середньому по 52,43 грн/л. У мережах АЗС ціни різняться. Популярний А-95 можна знайти щонайменше по 45,88 грн за літр, максимальна вартість – 53 грн/л. Діапазон цін на дизельне пальне – від 49,9 до 58 грн/л. На автогаз – від 23,95 до 32 грн за літр. Читайте також: Гроші вперед: в Україні змінили процедуру розмитнення авто Джерело: AutoRia

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.