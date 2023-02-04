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Автогаз скинув майже 20 копійок: скільки коштує пальне в Україні 4 лютого

4 Лютого 2023, 09:14
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні станом на суботу, 4 лютого, змінилися мінімально. Найбільших змін зазнала лише вартість автогазу, який за день здешевшав на 19 копійок – до 26,3 грн за літр.

Преміальний бензин марки А-95+ додав 1 копійку до ціни, сьогодні його реалізують на АЗС у середньому по 50,46 грн/л.

А-95 навпаки – здешевшав на 1 копійку (48,62 грн/л), а бензин марки А-92 – на 2 копійки – до 47,31 грн/л.

Зараз дивляться

Вартість дизельного пального не змінилася – його реалізують у середньому по 52,43 грн/л.

Ціни на бензин 4 лютого

Ціни на бензин 4 лютого

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни різняться. Популярний А-95 можна знайти щонайменше по 45,88 грн за літр, максимальна вартість – 53 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 49,9 до 58 грн/л.

На автогаз – від 23,95 до 32 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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