Средние цены на топливо в Украине по состоянию на субботу, 4 февраля, изменились минимально. Наибольшие изменения коснулись только стоимости автогаза, который за день подешевел на 19 копеек — до 26,3 грн за литр.

Премиальный бензин марки А-95+ прибавил 1 копейку к цене, сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

А-95 наоборот — подешевел на 1 копейку (48,62 грн/л), а бензин марки А-92 — на 2 копейки — до 47,31 грн/л.

Сейчас смотрят Стоимость дизельного топлива не изменилась — его реализуют в среднем по 52,43 грн/л. В сетях АЗС цены различаются. Популярный А-95 можно найти минимум по 45,88 грн за литр, максимальная стоимость — 53 грн/л. Диапазон цен на дизельное топливо — от 49,9 до 58 грн/л. На автогаз — от 23,95 до 32 грн за литр. Читайте также: Деньги вперед: в Украине изменили процедуру растаможки авто Источник: AutoRia

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