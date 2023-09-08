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Автогаз різко здорожчав: актуальні ціни на пальне в Україні

8 Вересня 2023, 10:25
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Після короткої паузи середні ціни на АЗС в Україні у п’ятницю, 8 вересня, знову дещо підвищилися.

Найбільше здорожчав автогаз, який додав за день 19 копійок і сьогодні коштує в середньому 24,17 грн/л.

Вартість преміального бензину А-95+ майже не змінилася (плюс 1 копійка) – 55 грн за літр.

Зараз дивляться

Популярний А-95 додав 5 копійок – 53,04 грн/л.

На 6 копійок збільшилася середня ціна А-92 – 50,8 грн/л.

Дизельне пальне здорожчало в середньому на 3 копійки – до 52,61 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 8 вересня

Ціни на бензин 8 вересня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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