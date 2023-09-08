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Автогаз резко подорожал: актуальные цены на топливо в Украине

8 сентября 2023, 10:25
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

После короткой паузы средние цены на АЗС в Украине в пятницу, 8 сентября, снова несколько повысились.

Больше всего подорожал автогаз, который прибавил за день 19 копеек и сегодня стоит в среднем 24,17 грн/л.

Стоимость премиального бензина А-95+ почти не изменилась (плюс 1 копейка) — 55 грн за литр.

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Популярный А-95 прибавил 5 копеек — 53,04 грн/л.

На 6 копеек увеличилась средняя цена А-92 — 50,8 грн/л.

Дизельное топливо подорожало в среднем на 3 копейки — до 52,61 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 8 вересня

Ціни на бензин 8 вересня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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