После короткой паузы средние цены на АЗС в Украине в пятницу, 8 сентября, снова несколько повысились.
Больше всего подорожал автогаз, который прибавил за день 19 копеек и сегодня стоит в среднем 24,17 грн/л.
Стоимость премиального бензина А-95+ почти не изменилась (плюс 1 копейка) — 55 грн за литр.
Сейчас смотрят
Популярный А-95 прибавил 5 копеек — 53,04 грн/л.
На 6 копеек увеличилась средняя цена А-92 — 50,8 грн/л.
Дизельное топливо подорожало в среднем на 3 копейки — до 52,61 грн/л.
Сколько стоит топливо в сетях АЗС:
Фото: AutoRia
Источник: AutoRia