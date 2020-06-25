У червні 2020 період зростаючого місяця буде тривалим. Згідно з місячним календарем зростаючий місяць буде 1, 2, 3, 4, 11 червня і в період з 22 по 30 червня.

У цей період триває активне зростання Місяця. Активність буде підвищеною, також цього часу властивий суттєвий підйом енергії і внутрішніх сил.

Сприятливий час для ділової сфери. Багато угод будуть успішними. У період зростаючого місяця рекомендується займатися вирішенням проблем, що накопичилися.

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Також добре на здоров’ї позначаться заняття спортом. Вдало складатимуться справи і у взаєминах на особистому плані.

В зростаючу фазу місяця астрологи рекомендують не боятися кардинальних змін. Все сприятливо позначиться на вашому майбутньому.

Можете сміливо планувати подорож або відпочинок з друзями, а також не боятися зміни виду діяльності.

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