Правильно подобранный кошелек способен привлечь удачу и финансовое благополучие своему владельцу. К сожалению, мало людей обращают внимание на свой кошелек, считая его обычным аксессуаром для хранения наличных. А зря!

Кошелек может стать настоящим магнитом, притягивающим деньги. Главное – соблюдать определенные правила!

Как привлечь деньги и какой цвет кошелька выбрать, чтобы всегда водились деньжата, узнавали Факты ICTV.

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Какой цвет любят деньги?

Считается, что деньги притягивают оттенки, принадлежащие энергиям Металла и Земли. Темно-коричневый, бледно-желтый, золотистый и серебряный — идеальные цвета для деньжат.

Однако лучшим цветом для привлечения денег считается зеленый. Этот цвет не даст вам потерять финансы, а также способен оберегать от краж. Если хотите обогатиться, советуем купить зеленый кошелек!

А вот красный цвет привлекает удачу и успех. Поэтому владельцы красного кошелька будут чувствовать уверенность и излучать позитив.

Благодаря этому цвету деньги не будут убегать от вас. Кстати, обращайте внимание на цвет подкладки. Так, кошельки с красной подкладкой будут активно привлекать новые финансовые потоки.

Золотые, серебряные оттенки и белый — приносят изобилие и комфорт. Деньги в таких кошельках будут постоянно прибывать, а их сумма — расти. Для усиления финансовых энергий можно положить в кошелек денежный талисман.

Черный кошелек поможет избавиться от финансовых проблем. Черный ассоциируется со строгостью, поэтому с таким кошельком вы будете контролировать свои расходы.

Темно-коричневый кошелек будет призывать деньги в вашу жизнь. Такой цвет символизирует энергию Земли и плодородия, поэтому новые финансы будут притягиваться на энергии такого аксессуара.

Цвет кошелька по фен-шую

Если вы ценитель фэн-шуй, вам будет полезно знать определенные правила. По мнению специалистов, каждый человек имеет собственную стихию с оттенками.

Чтобы понять, какой цвет кошелька подходит именно вам, ориентируйтесь на последнюю цифру года рождения. Например, если вы родились в 1980 году, то ваша цифра — 0.

0, 1 (Металл) — вам подходят белый и серебристый цвета кошелька.

1, 3 (Вода) — выбирайте голубые и все оттенки синего, фиолетовый, черный.

4, 5 (Дерево) — коричневый или зеленый кошелек вам подойдет идеально.

6, 7 (Огонь) — все оттенки красного.

8, 9 (Земля) — желтый, оранжевый, красный, золотой и бежевый.

Кстати, на поток денег также влияет размер кошелька. Например, идеальным размером кошелька для привлечения средств считается 17,5-18,9 см.

Как выбрать цвет кошелька по дате рождения?

Выбрать идеальный кошелек можно и по дате рождения. Для этого стоит обратиться к нумерологии. Чтобы узнать, какой цвет кошелька будет привлекать финансы в вашу жизнь, необходимо от большего числа вашего дня рождения, отнять меньшее.

Например, если вы родились 25 числа, вам нужно 5-2=3. В случае, если дата вашего рождения от 1 до 9 числа, вычитать ничего не нужно!

А если вы родились 11 или 22 числа, вы можете выбирать любой цвет кошелька! Для всех остальных: