Вважається, що розташування планет, Сонця та зірок у момент народження людини впливає на її подальше життя. Знати свій гороскоп та головні риси характеру знаків зодіаку дуже корисно. Це допоможе краще зрозуміти себе та оточення.

Як дізнатися свій сонячний і місячний знак зодіаку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як дізнатися свій знак зодіаку: покрокова інструкція

Дізнатися сонячний знак зодіаку дуже просто. Для цього необхідно знати свою дату народження. Є два методи того, як дізнатися свій сонячний знак зодіаку — астрономічний та календарний.

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Календарний метод чітко прив’язаний до стандартного календаря. Астрономічний більш точний, бо враховує розташування Сонця в момент народження людини. Але воно щороку різне, тому дати можуть зміщуватися.

Сонячний знак зодіаку

Знак Сонця — це показник, у якому знаку зодіаку було Сонце, коли людина народилася. Знаючи знаки Сонця людей, можна краще їх розуміти та простіше з ними взаємодіяти. Річ у тім, що знаки Сонця є основою характеру людини, і вони, як правило, не змінюються протягом життя.

Овен (21 березня – 19 квітня) — енергетична аура людей, що народилися у цей період, дуже сильна.

Стихія — вогонь, що характеризує цих людей як дуже цілеспрямованих, рішучих, здатних приймати складні рішення. Проте вони надмірно емоційні, запальні, люблять сперечатися та доводити свою думку. Також вони добрі, благородні та трохи наївні.

Телець (20 квітня – 20 травня) — в давнину вважалося, що народжену в цей період людину чекає велике майбутнє.

Стихія — земля, яка наділяє цих людей сильними логічними навичками, раціональністю, старанністю, працьовитістю та жагою до справедливості. Люди, народжені в знаку Тельця, люблять рутину та цінують особистий комфорт. Важко сходяться з іншими людьми, але тим, кого визнали своїми, нескінченно вірні.

Близнята (21 травня – 20 червня) — швидко пристосовуються до нових обставин та засвоюють нові навички.

Стихія — повітря, що характеризує цих людей як легковажних, непостійних, але дуже спокійних. Люди, народжені під знаком Близнят, приємні у спілкуванні, але в серйозних питаннях на них покладатися ризиковано, бо вони добре маскують емоції і їхнє справжнє обличчя невідоме нікому.

Рак (21 червня – 22 липня) — ці люди емоційні, але вміють контролювати свої емоції. Добре знаються на людях, але надобережні, тому не поспішають зближуватися з іншими.

Стихія — вода, що наділяє цих людей добротою, чесністю, розвинутою інтуїцією та спокоєм. Люди, народжені під знаком Рака, добре пристосовуються до навколишнього середовища. Їм легко даються важкі завдання.

Лев (23 липня – 22 серпня) — егоцентричні, для них існують лише вони, друзі та близькі родичі.

Стихія — вогонь, який потрібно підтримувати, тому ці люди ведуть особливий спосіб життя. Вони здатні надихати й вести за собою, мають видатні лідерські якості й добре розуміються на людях.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — такі люди мають прекрасні аналітичні, логічні та раціональні здібності. Цей знак наділений нестандартним інтелектом. Їх стихія — земля.

Діви — великі перфекціоністи, чого вимагають і від інших. Заслужити їх довіру дуже непросто.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — ці люди цінують особистий комфорт, дуже консервативні, виступають за баланс і рівновагу в усьому.

Стихія — повітря, що наділяє цих людей внутрішньою красою та спокоєм. Вони випромінюють успіх та здатні надихати інших. Люблять мистецтво, цінують гармонію та красу. Ці люди наділені інтелектом, можуть прекрасно аргументувати свою позицію.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — ці люди дуже сильні, вольові, цілеспрямовані, мають чудові лідерські якості. Стихія — вода.

Ніхто не розбирається в людях краще, ніж Скорпіони. Вони дуже раціональні, стримані, не демонструють своїх емоцій, коли їм це не вигідно. Люди, народжені під знаком Скорпіона, дуже стійкі, здатні пристосовуватися до будь-яких умов.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — такі люди перебувають у постійному пошуку нових ідей, знайомств і вражень. Їм дуже складно постійно займатися чимось одним, хоча при цьому вони дуже продуктивні. Стрілець вміє швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення.

Стихія — вогонь, що підштовхує цих людей до легковажності. Вони обожнюють подорожувати, не визнають аморфний спосіб життя.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — це мудрі, сильні люди. Вони прагнуть до стабільності, дуже обережні, часом навіть занудні. Стихія — земля, що наділяє цих людей інтелектом, працьовитістю, цілеспрямованістю та амбіційністю. Козороги дуже обережні, схильні приховувати власні емоції, тому спілкуватися з ними досить складно.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — такі люди не люблять відповідальності, тому складні завдання їм краще не довіряти. Вони поверхові, проте люблять спілкуватися з людьми та допомагати їм. Стихія — повітря, що наділяє прагненням до самовдосконалення.

Водолії чарівні, щасливі та розумні, люблять дізнаватись про щось нове, подорожувати.

Риби (19 лютого – 20 березня) — це дуже емоційні люди. У складних ситуаціях виходять із себе, влаштовують істерики, що аж ніяк не сприяє розв’язанню проблем. Їхньою поведінкою керує не раціональність, а емоції та почуття.

Стихія — вода, що допомагає їм розчинятися в проблемах і оточувати себе тільки найнеобхіднішим. Риби дуже розумні, проте дуже ліниві та невпевнені у собі. Вони добре знаються на людях, чудові друзі та співрозмовники. Риби часто обирають творчі професії.

Як бачите, дізнатися свій знак зодіаку дуже просто. Достатньо лише знати дату свого народження.

Місячний знак зодіаку

Місячний знак зодіаку показує, що саме у цьому знаку перебував Місяць у момент народження людини. Визначити місячний знак зодіаку складніше, оскільки він прив’язаний до місячного циклу, який зміщується з року в рік. Це положення залежить не тільки від дня, а й від години, і особливо від місця, де народилася людина.

Розрахувати місячний знак зодіаку складно, тому краще звернутися до фахівців. Самостійно розрахувати можна, використовуючи онлайн-калькулятори. В інтернеті представлено багато варіантів, які складуть натальну карту за датою народження та приблизно визначать місячний знак зодіаку.