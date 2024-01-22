Считается, что положение планет, Солнца и звезд в момент рождения человека влияет на его дальнейшую жизнь. Знать свой гороскоп и главные черты характера знаков зодиака очень полезно. Это поможет лучше понять себя и окружающих.

Как узнать свой солнечный и лунный знак зодиака — читайте в материале Фактов ICTV.

Как узнать свой знак зодиака: пошаговая инструкция

Узнать солнечный знак зодиака очень просто. Для этого необходимо знать свою дату рождения. Есть два метода того, как узнать свой солнечный знак зодиака — астрономический и календарный.

Сейчас смотрят

Календарный метод четко привязан к стандартному календарю. Астрономический более точный, так как учитывает положение Солнца в момент рождения человека. Но оно каждый год разное, поэтому даты могут смещаться.

Солнечный знак зодиака

Знак Солнца — это показатель, в каком знаке зодиака было Солнце, когда человек родился. Зная знаки Солнца людей, можно лучше их понимать и проще с ними взаимодействовать. Дело в том, что знаки Солнца являются основой характера человека, и они, как правило, не меняются в течение жизни.

Овен (21 марта — 19 апреля) — энергетическая аура людей, родившихся в этот период, очень сильна.

Стихия — огонь, что характеризует этих людей как очень целеустремленных, решительных, способных принимать сложные решения. Однако, они чрезмерно эмоциональны, вспыльчивы, любят спорить и доказывать свое мнение. Также они добрые, благородные и немного наивные.

Телец (20 апреля — 20 мая) — в древности считалось, что рожденного в этот период человека ждет большое будущее.

Стихия — земля, которая наделяет этих людей сильными логическими навыками, рациональностью, усердием, трудолюбием и жаждой справедливости. Люди, рожденные в знаке Тельца, любят рутину и ценят личный комфорт. Трудно сходятся с другими людьми, но тем, кого признали своими, бесконечно верны.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам и усваивают новые навыки.

Стихия — воздух, что характеризует этих людей как легкомысленных, непостоянных, но очень спокойных. Люди, рожденные под знаком Близнецов, приятные в общении, но в серьезных вопросах на них полагаться рискованно, потому что они хорошо маскируют эмоции и их истинное лицо неизвестно никому.

Рак (21 июня — 22 июля) — эти люди эмоциональны, но умеют контролировать свои эмоции. Хорошо разбираются в людях, но сверхосторожны, поэтому не спешат сближаться с другими.

Стихия — вода, которая наделяет этих людей добротой, честностью, развитой интуицией и спокойствием. Люди, рожденные под знаком Рака, хорошо приспосабливаются к окружающей среде. Им легко даются трудные задачи.

Лев (23 июля — 22 августа) — эгоцентричны, для них существуют только они, друзья и близкие родственники.

Стихия — огонь, который нужно поддерживать, поэтому эти люди ведут особый образ жизни. Они способны вдохновлять и вести за собой, имеют выдающиеся лидерские качества и хорошо разбираются в людях.

Дева (23 августа — 22 сентября) — такие люди имеют прекрасные аналитические, логические и рациональные способности. Этот знак наделен нестандартным интеллектом. Их стихия — земля.

Девы — большие перфекционисты, чего требуют и от других. Заслужить их доверие очень непросто.

Весы (23 сентября — 22 октября) — эти люди ценят личный комфорт, очень консервативны, выступают за баланс и равновесие во всем.

Стихия — воздух, что наделяет этих людей внутренней красотой и спокойствием. Они излучают успех и способны вдохновлять других. Любят искусство, ценят гармонию и красоту. Эти люди наделены интеллектом, могут отлично аргументировать свою позицию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — эти люди очень сильные, волевые, целеустремленные, имеют отличные лидерские качества. Стихия — вода.

Никто не разбирается в людях лучше, чем Скорпионы. Они очень рациональны, сдержанны, не демонстрируют своих эмоций, когда им это не выгодно. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, очень устойчивы, способны приспосабливаться к любым условиям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — такие люди находятся в постоянном поиске новых идей, знакомств и впечатлений. Им очень сложно постоянно заниматься чем-то одним, хотя при этом они очень продуктивны. Стрелец умеет быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения.

Стихия — огонь, что подталкивает этих людей к легкомыслию. Они обожают путешествовать, не признают аморфный образ жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января) — это мудрые, сильные люди. Они стремятся к стабильности, очень осторожны, порой даже занудны.

Стихия — земля, что наделяет этих людей интеллектом, трудолюбием, целеустремленностью и амбициозностью. Козероги очень осторожны, склонны скрывать собственные эмоции, поэтому общаться с ними достаточно сложно.

Водолей (20 января — 18 февраля) — такие люди не любят ответственность, поэтому сложные задачи им лучше не доверять. Они поверхностны, однако любят общаться с людьми и помогать им.

Стихия — воздух, которая наделяет стремлением к самосовершенствованию. Водолеи очаровательны, счастливы и умны, любят узнавать о чем-то новом, путешествовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — это очень эмоциональные люди. В сложных ситуациях выходят из себя, устраивают истерики, что не способствует решению проблем. Их поведением руководит не рациональность, а эмоции и чувства.

Стихия — вода, что помогает им растворяться в проблемах и окружать себя только самым необходимым. Рыбы умны, но очень ленивы и неуверенны в себе. Они хорошо разбираются в людях, отличные друзья и собеседники. Рыбы часто выбирают творческие профессии.

Как видите, узнать свой знак зодиака очень просто. Достаточно лишь знать дату своего рождения.

Лунный знак зодиака

Лунный знак зодиака показывает, что именно в этом знаке находилась Луна в момент рождения человека. Определить лунный знак зодиака сложнее, поскольку он привязан к лунному циклу, который смещается из года в год. Это положение зависит не только от дня, но и от часа, и особенно от места, где родился человек.

Рассчитать лунный знак зодиака сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Самостоятельно рассчитать можно, используя онлайн-калькуляторы. В интернете представлено много вариантов, которые составят натальную карту по дате рождения и приблизительно определят лунный знак зодиака.