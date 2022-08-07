Зростаючий Місяць у вересні 2022 припадає на першу половину місяця — з 1 по 9 число.

Перша фаза супутника Землі першого місяця осені припаде на 1-2 вересня. 3 числа настане перша чверть. За другою фазою можна буде спостерігати 4 по 9 число, і 10 вересня українці зможуть спостерігати за повним Місяцем.

Зростаючий місяць — позитивний час для починань. Ця фаза завжди дає людям імпульс всім справам. Саме час зайнятися тим, на що раніше не вистачало мотивації чи сміливості. Продуктивні дні гарантовані – використовуйте їх на користь як на роботі, так і вдома.

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У вересні на нас чекає величезна кількість сприятливих днів. Усі вони помітно підвищать шанси на успішність виконання бажань і планів.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у вересні 2022 – 1, 2, 3, 7, 17, 23, 24, 28 числа. Особливу увагу треба звернути на перші три дні місяця – вони будуть найвдалішими у всіх сенсах.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця у вересні 2022 — 4, 5, 9, 11 числа.

Щоб розпланувати перший місяць осені більш детально по днях, рекомендуємо ознайомитися з Місячним календарем на вересень 2022 року. У деякі дні краще проявити ініціативу, а в інші – якнайменше спілкуватися з колегами чи оточенням, проводячи час удома.