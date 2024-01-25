З 21 січня до 19 лютого представники знака зодіаку Водолій відзначають свої дні народження. До Водоліїв належить і президент України Володимир Зеленський.

25 січня главі держави виповнюється 46 років і починається його “особистий новий рік”. Астрологиня Катерина Ковалишина описала знак зодіаку Зеленського та розповіла, які риси характеру притаманні Водоліям.

Знак зодіаку Зеленського – характеристика

За словами астрологині, Водолії – свободолюбиві, незалежні, допитливі та інтелектуальні особистості. Для представників цього знаку дуже важливо проявити свою унікальність.

Зараз дивляться

– Вони — класні друзі, дуже компанійські люди, проте завжди триматимуть вас на відстані витягнутої руки. Це нормально для Водоліїв, адже вони дуже поважають свою свободу і кордони. Своє коло спілкування підбирають лише за інтересами, які мають на той чи інший момент. Для Водоліїв соціальний статус не важливий, вони з усіма спілкуються на рівних, – зазначила Катерина.

Крім цього, Водолії – найкращі організатори. Вони вміють об’єднувати людей, мають нестандартне мислення та постійно генерують нові ідеї.

Якщо говорити про негативні прояви цього знаку, то Водолії можуть бути безвідповідальними, ненадійними, лінивими, жити тільки мріями про майбутнє. Астролог наголосила, що не варто обмежувати Водоліїв, ставити їм рамки, дедлайни та змушувати їх робити те, що вони не хочуть.

Представникам цього знаку астролог радить більше комунікувати, знайомитися з людьми, рухатися, займатися спортом, розвиватися та прагнути до нових знань.