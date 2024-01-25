С 21 января по 19 февраля представители знака зодиака Водолей отмечают свои дни рождения. К числу Водолеев относится и президент Украины Владимир Зеленский.

25 января главе государства исполняется 46 лет и начинается его “личный новый год”. Астролог Екатерина Ковалишина описала знак зодиака Зеленского и рассказала, какие черты характера присущи Водолеям.

Знак зодиака Зеленского — характеристика

По слова астролога, Водолеи — свободолюбивые, независимые, любознательные и интеллектуальные личности. Для представителей этого знака очень важно проявить свою уникальность.

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— Они — классные друзья, очень компанейские люди, однако всегда будут держать вас на расстоянии вытянутой руки. Это нормально для Водолеев, ведь они очень уважают свою свободу и границы. Свой круг общения подбирают исключительно по интересам, которые имеют на данный момент. Для Водолеев социальный статус не важен, они со всеми общаются на равных, — отметила Екатерина.

Кроме этого, Водолеи — лучшие организаторы. Они умеют объединять людей, имеют нестандартное мышление и постоянно генерируют новые идеи.

Если говорить о негативных проявлениях этого знака, то Водолеи могут быть безответственными, ненадежными, ленивыми, жить только мечтами о будущем. Астролог отметила, что не стоит ограничивать Водолеев, ставить им рамки, дедлайны и заставлять их делать то, что они не хотят.

Представителям этого знака астролог советует больше коммуницировать, знакомиться с людьми, двигаться, заниматься спортом, развиваться и стремиться к новым знаниям.