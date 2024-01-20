Президент України Володимир Зеленський став сентиментальним у простих речах.

Про це перша леді країни Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю Ми – Україна.

Також, за її словами, Зеленський став більш цілеспрямованим та витривалим.

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Як змінився характер Зеленського за час війни

– Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали гострішими – впертість, цілеспрямованість, витривалість. Щодо особистого, то мені здається, що він став сентиментальним у більш простих речах, тому що, коли тобі не вистачає простих речей – спілкування з родиною, то ти починаєш більше це цінувати, – сказала вона.

Зеленська зазначила, тепер його можна потішити будь-якою дрібницею, яка пов’язана з дітьми, надіслати фотографію сина або переповісти, що сказала донька.

– І його це дуже емоційно торкається, – розповіла вона та підкреслила, що до війни Зеленський не був таким чутливим до цих речей.